UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

РФ атакувала Львівщину дронами та ракетами: пошкоджена енергетика, виникли пожежі

Фото: росіяни атакували Львівщину дронами та ракетами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Цієї ночі окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення", - заявив Козицький.

За словами глави Львівської ОВА, на одному з обʼєктів гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих.

Він також зазначив, що системи життєзабезпечення у Львівській області працюють в штатному режимі.

У Львові густий дим

За словами мера Львова Андрія Садового, густий дим над містом – це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог.

"Наразі інформації про постраждалих нема. Поки це вся підтверджена інформація про влучання. За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я. Втім, на всяк випадок закрийте вікна", - додав Садовий.

Обстріл 19 листопада

Росія цієї ночі здійснила комбінований обстріл по території України. За наявною інформацією, окупанти застосували ударні дрони, гіперзвукові ракети типу "Кинджал" та інші ракетні системи.

На тлі масованої атаки Польща підняла в повітря союзну авіацію, реагуючи на удари РФ по західних областях України. Військові повідомили про зліт винищувачів і літака раннього радіолокаційного виявлення.

Вже відомо, що цієї ночі війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок чого постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей. Також комбінованого удари зазнали Львів та Тернопіль.

Зокрема, у Тернополі в результаті комбінованого обстрілу дронами та ракетами пошкоджені будівлі і житлові будинки, є постраждалі. На місці влучань працюють відповідні служби.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівЛьвівська областьВторгнення Росії до УкраїниРакетний удар