РФ атакувала Львівщину дронами та ракетами: пошкоджена енергетика, виникли пожежі

Обстріл 19 листопада

Росія цієї ночі здійснила комбінований обстріл по території України. За наявною інформацією, окупанти застосували ударні дрони, гіперзвукові ракети типу "Кинджал" та інші ракетні системи.

На тлі масованої атаки Польща підняла в повітря союзну авіацію, реагуючи на удари РФ по західних областях України. Військові повідомили про зліт винищувачів і літака раннього радіолокаційного виявлення.

Вже відомо, що цієї ночі війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок чого постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей. Також комбінованого удари зазнали Львів та Тернопіль.

Зокрема, у Тернополі в результаті комбінованого обстрілу дронами та ракетами пошкоджені будівлі і житлові будинки, є постраждалі. На місці влучань працюють відповідні служби.