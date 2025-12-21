РФ атаковала КАБами Николаевскую область: поврежден склад с гумпомощью

"Баштанский район: днем враг атаковал Снигиревскую громаду авиационными средствами поражения, предварительно - КАБами", - сообщил Ким.

По его словам, в результате российского удара ранения получил 49-летний мужчина. На утро состояние пострадавшего - стабильное, средней тяжести. Также повреждено складское помещение с гуманитарной помощью.

В Николаевском районе россияне вчера нанесли артиллерийский удар по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.