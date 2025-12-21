РФ атакувала КАБами Миколаївську область: пошкоджено склад з гумдопомогою

"Баштанський район: удень ворог атакував Снігурівську громаду авіаційними засобами ураження, попередньо - КАБами", - повідомив Кім.

За його словами, внаслідок російського удару поранення отримав 49-річний чоловік. На ранок стан постраждалого - стабільний, середньої тяжкості. Також пошкоджено складське приміщення з гуманітарною допомогою.

У Миколаївському районі росіяни вчора завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.