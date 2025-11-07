ua en ru
Значительную часть импортного газа можно заместить внутренним ресурсом, - Валескини

Пятница 07 ноября 2025 16:40
UA EN RU
Значительную часть импортного газа можно заместить внутренним ресурсом, - Валескини Фото: импорт газа в Украину можно заменить внутренним ресурсом (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

На фоне начала отопительного сезона в Украине потерянные из-за войны объемы газа приходится компенсировать за счет импортных поставок.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал независимый председатель совета директоров британской компании Enwell Energy Чак Валескини в интервью Forbes Ukraine.

"Слишком тревожно, что в условиях войны внутренняя добыча значительно сократилась, что автоматически повышает зависимость Украины от дорогостоящего импортного ресурса", - заявил он. Потому в таких условиях каждый кубометр внутреннего газа становится стратегическим ресурсом.

Говоря о потенциале производственных активов Enwell Energy в Украине, Чак Валескини отметил, что, восстановив добычу сейчас, компания могла бы обеспечить в отопительный период еще 70 млн кубометров газа, 10 000 т конденсата, 7000 т нефти и 5500 т сжиженного газа.

Таким образом, значительную часть импортного газа можно было бы заместить внутренним ресурсом, уже готовым к использованию, а не тратить время на импортозамещение (переговоры, согласование цен, налаживание логистики).

Поэтому гораздо эффективнее обеспечивать страну собственными ресурсами, чем постоянно договариваться об импорте.

По его глубокому убеждению, в нынешних условиях каждый кубометр и каждый баррель имеют критическое значение.

"Важно, что эти ресурсы уже находятся в Украине и их можно будет оперативно направлять на нужды украинцев", - заявил глава британской компании.

Как ранее сообщалось, Кабмин Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

