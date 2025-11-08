Девятый удар по объектам "Нафтогаза": РФ повредила предприятия теплоснабжения

В ночь на 8 ноября российские войска снова атаковали газовую инфраструктуру Украины. Это уже девятый массированный обстрел энергообъектов с начала октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как сообщил глава Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий, враг целенаправленно бьет по предприятиям, которые обеспечивают украинцев газом и теплом. В результате очередной атаки зафиксированы попадания и повреждения производственного оборудования.

К сожалению, один работник компании получил ранения. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

На местах ударов работают спасательные службы. Как только ситуация с безопасностью позволит, специалисты "Нафтогаза" начнут восстановление поврежденных объектов.

"Очередной акт терроризма. Спасибо силам ПВО: каждая сбитая цель - это прежде всего спасенные жизни", - отметил Сергей Корецкий.

Обстрел РФ Украины 8 ноября

В ночь на 8 ноября Россия снова осуществила массированный обстрел территории Украины, применив дроны и ракеты. О взрывах сообщали жители Днепра, а также Харьковской и Сумской областей.

В результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры Кременчуг и Горишние Плавни в Полтавской области полностью остались без электроснабжения.

Местные власти принимают все необходимые меры для поддержания работы систем водоснабжения, водоотведения и отопления даже при отсутствии электроэнергии. Для жителей разворачиваются пункты несокрушимости.

Также российские войска обстреляли пригород Харькова. Из-за последствий атаки в городе возникли перебои с электричеством и водой, метро временно не работает. В некоторых районах зафиксированы проблемы с водоснабжением, а троллейбусные маршруты заменены автобусами.