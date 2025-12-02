Россия атаковала газовую инфраструктуру Украины: есть разрушения

Российская оккупационная армия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нафтогаз .

Как проинформировали в Нафтогазе, вчера вечером 1 декабря, а также утром 2 декабря, российские дроны атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа для украинцев.

Уточняется, что пострадавших среди работников нет. В то же время зафиксированы повреждения.

На месте работают оперативные службы и специалисты компании, которые оценивают масштаб разрушений и готовятся к восстановительным работам.

В Нафтогазе отмечают, что команды начнут восстановление немедленно после получения разрешения от ГСЧС.