Россия атаковала газовую инфраструктуру Украины: есть разрушения

Вторник 02 декабря 2025 14:56
UA EN RU
Россия атаковала газовую инфраструктуру Украины: есть разрушения Фото иллюстративное: Россия атаковала газовую инфраструктуру Украины 1 и 2 декабря (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российская оккупационная армия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нафтогаз.

Как проинформировали в Нафтогазе, вчера вечером 1 декабря, а также утром 2 декабря, российские дроны атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа для украинцев.

Уточняется, что пострадавших среди работников нет. В то же время зафиксированы повреждения.

На месте работают оперативные службы и специалисты компании, которые оценивают масштаб разрушений и готовятся к восстановительным работам.

В Нафтогазе отмечают, что команды начнут восстановление немедленно после получения разрешения от ГСЧС.

Удары по газовой инфраструктуре Украины

Как известно, осенью россияне начали системно атаковать газовую инфраструктуру Украины.

В частности, в ночь на 3 октября оккупанты совершили самую масштабную атаку по газодобывающей инфраструктуре с начала полномасштабной войны. Под удар попали объекты "Нафтогаза" в Харьковской и Полтавской областях.

Уже 5 октября оккупанты продолжили бить по газовой инфраструктуре. В результате очередной атаки были зафиксированы прямые попадания и разрушения гражданских объектов, которые обеспечивают украинцев газом в сезон отопления.

В ночь на 8 ноября россияне снова атаковали газовую инфраструктуру - это уже девятый массированный обстрел энергообъектов с начала октября.

По словам главы Группы "Нафтогаз" Сергея Корецкого, враг целенаправленно бьет по предприятиям, которые обеспечивают страну газом и теплом. В результате последней атаки зафиксированы попадания и повреждения производственного оборудования.

Также сообщалось, что на фоне начала отопительного сезона в Украине потерянные из-за войны объемы газа приходится компенсировать за счет импортных поставок.

