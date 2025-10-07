РФ атаковала энергетику в трех областях: где самая тяжелая ситуация

"Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Черниговской и Сумской областей. В то же время, в Сумской и Черниговской областях ситуация остается сложной. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей", - отметили в Минэнерго.

Также применяются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы в условиях постоянных атак. По состоянию на 7 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Подготовка к отопительному сезону продолжается: осуществляются ремонты и восстановление энергетических объектов, формируются запасы необходимых ресурсов, а также принимаются меры для усиления защиты критической инфраструктуры", - добавили в министерстве.