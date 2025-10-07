РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація

"Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Водночас, у Сумській та Чернігівській областях ситуація залишається складною. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", - зазначили у Міненерго.

Також застосовуються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак. Станом на 7 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

"Підготовка до опалювального сезону триває: здійснюються ремонти та відновлення енергетичних об’єктів, формуються запаси необхідних ресурсів, а також вживаються заходи для посилення захисту критичної інфраструктури", - додали у міністерстві.