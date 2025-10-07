ua en ru
РФ атаковала энергетику в трех областях: где самая тяжелая ситуация

Вторник 07 октября 2025 10:41
UA EN RU
РФ атаковала энергетику в трех областях: где самая тяжелая ситуация Фото: РФ атаковала энергетику в трех областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали объекты энергетики в трех регионах. Самая сложная ситуация сохраняется в Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Черниговской и Сумской областей. В то же время, в Сумской и Черниговской областях ситуация остается сложной. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей", - отметили в Минэнерго.

Также применяются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы в условиях постоянных атак. По состоянию на 7 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Подготовка к отопительному сезону продолжается: осуществляются ремонты и восстановление энергетических объектов, формируются запасы необходимых ресурсов, а также принимаются меры для усиления защиты критической инфраструктуры", - добавили в министерстве.

Обстрелы Украины 7 октября

Вчера с вечера россияне запускали ударные дроны. Сигнал тревоги объявлялся в ряде областей. Утром стало известно, что оккупанты беспилотниками ударили по Сумской общине - часть города имеет перебои с электроснабжением.

Также россияне били по Полтаве и области - там зафиксировано попадание в железнодорожное депо, часть города - без электроэнергии.

Кроме того, Российские войска ударными беспилотниками атаковали Черниговскую область. В результате обстрела возник пожар. Удар пришелся по зернохранилищу.

По данным ВСУ, в целом россияне ночью применили две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 152 ударных дрона типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

