РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація

Вівторок 07 жовтня 2025 10:41
UA EN RU
РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація Фото: РФ атакувала енергетику у трьох областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували об'єкти енергетики у трьох регіонах. Найскладніша ситуація зберігається у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Водночас, у Сумській та Чернігівській областях ситуація залишається складною. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", - зазначили у Міненерго.

Також застосовуються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак. Станом на 7 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

"Підготовка до опалювального сезону триває: здійснюються ремонти та відновлення енергетичних об’єктів, формуються запаси необхідних ресурсів, а також вживаються заходи для посилення захисту критичної інфраструктури", - додали у міністерстві.

Обстріли України 7 жовтня

Вчора з вечора росіяни запускали ударні дрони. Сигнал тривоги оголошувався у низці областей. Вранці стало відомо, що окупанти безпілотниками вдарили по Сумській громаді - частина міста має перебої з електропостачанням.

Також росіяни били по Полтаві та області – там зафіксовано влучання у залізниче депо, частина міста - без електроенергії.

Окрім того, Російські війська ударними безпілотниками атакували Чернігівську область. В результаті обстрілу виникла пожежа. Удар прийшовся по зерносховищу.

За даними ЗСУ, загалом росіяни вночі застосували дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 152 ударних дрони типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів.

