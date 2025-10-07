РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація
Російські війська атакували об'єкти енергетики у трьох регіонах. Найскладніша ситуація зберігається у Сумській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Telegram Міненерго.
"Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Водночас, у Сумській та Чернігівській областях ситуація залишається складною. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", - зазначили у Міненерго.
Також застосовуються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак. Станом на 7 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.
"Підготовка до опалювального сезону триває: здійснюються ремонти та відновлення енергетичних об’єктів, формуються запаси необхідних ресурсів, а також вживаються заходи для посилення захисту критичної інфраструктури", - додали у міністерстві.
Обстріли України 7 жовтня
Вчора з вечора росіяни запускали ударні дрони. Сигнал тривоги оголошувався у низці областей. Вранці стало відомо, що окупанти безпілотниками вдарили по Сумській громаді - частина міста має перебої з електропостачанням.
Також росіяни били по Полтаві та області – там зафіксовано влучання у залізниче депо, частина міста - без електроенергії.
Окрім того, Російські війська ударними безпілотниками атакували Чернігівську область. В результаті обстрілу виникла пожежа. Удар прийшовся по зерносховищу.
За даними ЗСУ, загалом росіяни вночі застосували дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 152 ударних дрони типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів.