Подстрелили прямо на дебатах: кто такой Чарли Кирк и что он говорил об Украине

Известный правый активист Чарли Кирк получил пулевое ранение во время дебатов в Университете долины Юты. Он известен как основатель движения Turning Point USA.

Детальнее о том, кто такой Чарли Кирк, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Инцидент в Университете долины Юты

В среду, 10 сентября, Чарли Кирк участвовал в дебатах в Университете Юты. Прямо во время его выступления активиста подстрелили. Соответствующее видео начало быстро распространяться в сети.

Позже NBC News со ссылкой на представителя Университета Юты сообщило, что раненого Кирка вместе с его охраной быстро забрали с места происшествия. Пострадавшего отвезли в больницу. Из внутреннего двора Университета долины Юты вывели людей.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал всех молиться за Чарли Кирка. По словам американского лидера, активист - отличный парень.

По неподтвержденным слухам, неизвестный стрелял в Кирка с соседнего здания. Инцидент произошел спустя 20 минут после начала выступления активиста.

Вероятного стрелка уже задержали американские правоохранители.

Директор ФБР Кеш Патель сообщил, что на место инцидента направили агентов ФБР.

Чем известен Кирк

Чарльз (Чарли) Джеймс Кирк - известный американский консервативный активист, публицист и медиаперсона. Он родился в 1993 году в пригороде Чикаго, Иллинойс.

В 2012 году Кирк соучредил организацию Turning Point USA (TPUSA), которая сегодня стала крупнейшим студенческим движением консервативного толка в США, представлена на тысячах кампусов и включает миллионы последователей в соцсетях.

Он также возглавляет дочерние структуры TPUSA - Turning Point Action (TPAction), Turning Point Academy и Turning Point Faith - и ведет популярную радиопередачу The Charlie Kirk Show.

За годы существования TPUSA Кирк превратил свою организацию в мощный консервативный инструмент. Он неоднократно выступал на Fox News и других консервативных платформах, позиционируя себя как критика Республиканской партии, если она игнорирует своих сторонников.

При этом Кирка обвиняют в распространении теорий заговора, конфликте с Республиканским национальным комитетом и получении доходов через небеспрозрачное финансирование TPUSA.

Что Кирк говорил об Украине

Стоит заметить, что Чарли Кирк резко критиковал какую-либо военную помощь Украине от США, а также крайне негативно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Трамп знает правду о Зеленском. Он - марионетка ЦРУ, отправившая свой народ на бессмысленную бойню", - писал в соцсети X Кирк в феврале.

Активист неоднократно обвинял главу украинского государства в том, что тот якобы не хочет заканчивать войну с Россией.

Также он критиковал американские власти за то, что они дают деньги и оружие стране, которую "мало кто может найти на карте".

Кирк считал, что Вашингтон "ошибается" в том, что рассматривает Россию как врага, хоть он и "не любит РФ и российского диктатора Владимира Путина".

"Мне кажется странным, сколько денег и внимания уходит на Россию, в то время как почти никто из вас в этом зале не терял друга из-за российской власти, но у многих есть друзья или родственники, погибшие из-за наркотиков от картелей и компартии Китая, из-за фентанила, который поступает в наши города. И страна должна выбирать, на каких врагов сосредоточиться", - отмечал он.

Также Кирк заявлял, что от войны выигрывает военно-промышленный комплекс и олигархи правящего класса Украины.