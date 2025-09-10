Трамп официально подтвердил смерть активиста Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть консервативного активиста Чарли Кирка, на которого совершили покушение во время дебатов в штате Юта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Трампа в соцсети Truth Social.

"Великий и даже Легендарный Чарли Керк умер. Никто не понимал и не имел Сердца Американской Молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами", - написал глава Белого дома. Трамп и его жена Мелания выразили соболезнования его жене Эрике и семье. "Чарли, мы любим тебя!", - добавил президент. Из-за гибели активиста Трамп приказал приспустить до половины мачты все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 воскресенья, 14 сентября. Как сообщает The New York Times, пресс-секретарь Университета долины Юты Скотт Троттер, полиция установила, что задержанное после стрельбы лицо, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщал, что подозреваемый находится под стражей.