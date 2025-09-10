ua en ru
Трамп официально подтвердил смерть активиста Чарли Кирка

Среда 10 сентября 2025 23:59
Трамп официально подтвердил смерть активиста Чарли Кирка Фото: активист Чарли Кирк (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть консервативного активиста Чарли Кирка, на которого совершили покушение во время дебатов в штате Юта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Трампа в соцсети Truth Social.

"Великий и даже Легендарный Чарли Керк умер. Никто не понимал и не имел Сердца Американской Молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами", - написал глава Белого дома.

Трамп и его жена Мелания выразили соболезнования его жене Эрике и семье.

"Чарли, мы любим тебя!", - добавил президент.

Из-за гибели активиста Трамп приказал приспустить до половины мачты все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 воскресенья, 14 сентября.

Как сообщает The New York Times, пресс-секретарь Университета долины Юты Скотт Троттер, полиция установила, что задержанное после стрельбы лицо, на самом деле не было стрелком.

Ранее университет сообщал, что подозреваемый находится под стражей.

Покушение на Чарли Кирка

10 сентября Чарли Кирк участвовал в дебатах в Университете долины Юта и прямо во время выступления в него выстрелили. Раненого активиста госпитализировали, а людей вывели с территории вуза.

По неофициальной информации, стрелок совершил покушение из соседнего здания через 20 минут после начала выступления Кирка.

В СМИ сообщали как о смерти активиста, так и о том, что он жив и находится в тяжелом состоянии.

Подробнее о том, кто такой Чарли Кирк и чем он прославился - читайте в авторском материале РБК-Украина.

