ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ активизировала информационные кампании в США и Польше: в ЦПД назвали главные причины

Четверг 11 сентября 2025 13:53
UA EN RU
РФ активизировала информационные кампании в США и Польше: в ЦПД назвали главные причины Фото: РФ активизировала информационные кампании в США и Польше (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне существенно активизировали информационные операции в США и в Польше на фоне убийства Чарли Кирка и проникновения дронов в воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

"На фоне убийства Кирка в США российские сети, мимикрирующие под американские, продвигают нарративы о противостоянии MAGA со всеми остальными - это игра на раскол. Также они делают все, чтобы не допустить единения вокруг темы украинцев и Украины после убийства украинки Заруцкой", - отметил Коваленко.

По его словам, РФ в Польше давно построила инфраструктуру пропаганды в соцсетях. Своими ботофермами они разгоняли обвинения Украины в вопросе дронов и угроз для Польши.

Параллельно с этим они играют на политических темах в Польше, поскольку прошедшие выборы показали разделение общества практически 50 на 50 по политическим взглядам. Поэтому ставка на раскол по темам Украины, Германии, "дорогих ракет, которыми сбивали дроны", и по многим другим вопросам - все это отрабатывают россияне.

"Цель РФ сегодня - дестабилизировать польское общество, увеличить линии раскола для возникновения внутреннего напряжения", - добавил руководитель ЦПД.

Он также добавил, что таким образом Россия гибридно ведет против Польши скрытую войну, и уже очень давно. Сейчас давление только усиливается.

Проникновение дронов в Польшу

Напомним, 10 сентября Россия атаковала ударными беспилотниками территорию Польши. В страну проникли по меньшей мере 19 дронов, из которых четыре были сбиты.

Из-за массированной атаки и возможной угрозы безопасности временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве, но впоследствии их деятельность возобновили.

Убийство Чарли Кирка

В среду, 10 сентября, во время дебатов в Университете Долины Юты, раздались выстрелы. Активиста Чарли Кирка с ранениями госпитализировали. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил смерть Чарли Кирка.

После этого, американские следователи сообщили о задержании предполагаемого убийцы консервативного активиста Чарли Кирка, однако после допроса подозреваемого освободили.

Подробнее о фигуре Кирка и причинах его популярности среди американской молодежи - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Соединенные Штаты Америки Польша
Новости
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России