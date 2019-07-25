Результати виборів: визначилися ще 10 нардепів-мажоритарників

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опрацювання протоколів триває ще в семи округах

За попередніми результатами виборів у Верховну раду України визначилися переможці ще в 10 округах. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, станом на вчора були визначені переможці в 182 округах, сьогодні ж до числа переможців додалися кандидати ще десяти округів. Таким чином, на даний момент вже відомі нардепи-мажоритарники у 192 округах з 199.

Переможці по округах

Донецька область

52 округ - Євген Яковенко ("Батьківщина")

Житомирська область

66 округ - Тетяна Грищенко ("Слуга народу")

Закарпатська область

70 округ - Михайло Лаба ("Слуга народу")

Івано-Франківська область

86 округ - Олександр Матусевич ("Слуга народу")

Київська область

96 округ - Ольга Смаглюк-Василевська ("Слуга народу")

98 округ - Сергій Бунін ("Слуга народу")

Кіровоградська область

100 округ - Ігор Мурдій ("Слуга народу")

Луганська область

107 округ - Олександр Сухов (самовисування)

Полтавська область

148 округ - Анастасія Ляшенко ("Слуга народу")

Чернівецька область

204 округ - Валерій Божик ("Слуга народу")

На даний момент опрацювання протоколів триває на 49 окрузі (Донецька область), 95 окрузі (Київська область), 125 окрузі (Львівська область), 127 окрузі (Миколаївська область), 195 окрузі (Черкаська область), 206 і 207 округах (Чернігівська область).

Так на 49 окрузі вже опрацьовано 91,80% протоколів, лідирують Валерій Гнатенко від ОПЗЖ (38,06%) і Борис Колесніков від "Опоблоку" (32,50%).

На 95 окрузі опрацьовано 98,14% протоколів, лідери - Олександр Горобець від "Слуги народу" (29,93%) і самовисуванець Володимир Карплюк (21,51%).

На 125 окрузі опрацьовано 95,76% протоколів, лідирують самовисуванці Андрій Лопушанський (23,39%) і Юрій Доскіч (18,57%).

На 127 окрузі вже обробили 99,19% протоколів, лідери: Олександр Пасічний від "Слуги народу" (38,25%) і самовисуванець Ігор Дятлов (17,51%).

195 окрузі опрацьовано 98,11% протоколів, лідирують Олег Асенюк від "Слуги народу" (41,17%) і самовисуванець Євген Курбет (26,86%).

На 206 окрузі опрацьовано 94,25% протоколів, лідери: Антон Поляков від "Слуги народу" (33,15%) і самовисуванець Максим Микитась (22,23%).

На 207 окрузі опрацьовано 96,41% протоколів, лідирують Максим Зуєв від "Слуги народу" (25,56%) і самовисуванець Ігор Рибаков (24,69%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за попередніми результатами до Ради дев'ятого скликання пройдуть п'ять політичних сил. На даний момент вже опрацьовано 99,85% протоколів - у "Слуги народу" 43,17%, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Європейська солідарність" - 8,10%, "Голос" - 5,82%.