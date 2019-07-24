Результати виборів: визначилися ще більше 10 нардепів-мажоритарників

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" отримала ще вісім мандатів

За попередніми результатами виборів у Верховну раду України визначилися переможці ще в 14 мажоритарних округах. Про це свідчать дані Центральній виборчій комісії після обробки 99,58% протоколів.

За інформацією ЦВК, 100% протоколів опрацьовані на наступних округах:

211 округ - Олександр Юрченко ("Слуга народу")

Вінницька область

18 округ - Олег Мейдич ("Батьківщина")

Донецька область

50 округ - Руслан Требушкін ("Опозиційний блок")

59 округ - Володимир Мороз ("Опозиційна платформа - За життя")

Житомирська область

65 округ - Дмитро Костюк ("Слуга народу")

Київська область

93 округ - Ганна Скороход ("Слуга народу")

94 округ - Олександр Дубинський ("Слуга народу")

Луганська область

113 округ - Олександр Лукашов ("Опозиційна платформа - За життя")

Львівська область

121 округ - Орест Саламаха ("Слуга народу")

Дніпропетровська область

145 округ - Андрій Боблях ("Слуга народу")

Сумська область

161 округ - Максим Гузенко ("Слуга народу")

Хмельницька область

192 округ - Олександр Герега (самовисування)

Чернігівська область

205 округ - Олег Семиницький ("Слуга народу")

210 округ - Сергій Коровченко (самовисування)

Серед цих переможців вісім чоловік представляють партію "Слуга народу", двоє - партію "Опозиційна платформа - За життя", один - партію "Батьківщина", один - "Опозиційний блок" та двоє самовисуванців

Таким чином, відомі переможці вже на 177 округах з 199. На даний момент партія "Слуга народу" отримує 113 мандатів за мажоритарними округами, "Опозиційна платформа - За життя" - 5, "Голос" - 3, "Європейська солідарність" - 2, "Батьківщина" - 1.

Крім того, в Раду проходять 44 самовисуванців, 6 депутатів від партії "Опозиційний блок", по одному від "Свободи", партій "Біла Церква разом" і "Єдиний центр".

Як повідомляло РБК-Україна, попередні результати позачергових парламентських виборів свідчать про те, що в Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.

Зазначимо, за мажоритарними округами обирають 199 народних депутатів, за партійними списками до Верховної ради проходять 225 нардепів.