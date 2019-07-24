Результаты выборов: определились еще более 10 нардепов-мажоритарщиков

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" получила еще восемь мандатов

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины определились победители еще в 14 мажоритарных округах. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 99,58% протоколов.

По информации ЦИК, 100% протоколов обработаны на следующих округах:

211 округ - Александр Юрченко ("Слуга народа")

Винницкая область

18 округ - Олег Мейдич ("Батькивщина")

Донецкая область

50 округ - Руслан Требушкин ("Опозиционный блок")

59 округ - Владимир Мороз ("Оппозиционная платформа - За життя")

Житомирская область

65 округ - Дмитрий Костюк ("Слуга народа")

Киевская область

93 округ - Анна Скороход ("Слуга народа")

94 округ - Александр Дубинский ("Слуга народа")

Луганская область

113 округ - Александр Лукашев ("Оппозиционна платформа - За життя")

Львовская область

121 округ - Орест Саламаха ("Слуга народа")

Полтавская область

145 округ - Андрей Боблях ("Слуга народа")

Сумская область

161 округ - Максим Гузенко ("Слуга народа")

Хмельницкая область

192 округ - Александр Герега (самовыдвижение)

Черниговская область

205 округ - Олег Семиницкий ("Слуга народа")

210 округ - Сергей Коровченко (самовыдвижение)

Среди этих победителей восемь человек представляют партию "Слуга народа", двое - партию "Оппозиционная платформа - За життя", один - партию "Батькивщина", один - "Оппозиционный блок" и двое самовыдвиженцы.

Таким образом, известны победители уже на 177 округах из 199. На данный момент партия "Слуга народа" получает 113 мандатов по мажоритарным округам, "Оппозиционная платформа - За життя" - 5, "Голос" - 3, "Европейская солидарность" - 2, "Батькивщина" - 1.

Кроме того, в Раду проходят 42 самовыдвиженца, 6 депутатов от партии "Оппозиционный блок", по одному от "Свободы", партий "Белая Церковь вместе" и "Единый центр".

Как сообщало РБК-Украина, предварительные результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.

Отметим, по мажоритарным округам избирают 199 народных депутатов, по партийным спискам в Верховную раду проходят 225 нардепов