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Результати виборів: стали відомі імена перших нардепів-мажоритарників

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 11:42
Результати виборів: стали відомі імена перших нардепів-мажоритарників
Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

За результатами виборів вже можна назвати п'ятьох майбутніх нардепів

Попередні результати виборів до Ради свідчать про те, що станом на ранок 22 липня відомі імена п'ятьох майбутніх нардепів, які здобули перемогу на мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну систему ЦВК.

За даними ЦВК, станом на 11:30 опрацьовано 100% електронних протоколів у п'яти округах.

Донецька область

  • 45 округ - Муса Магомедов ("Опозиційний блок")
  • 48 округ - Максим Єфімов (самовисуванець)
  • 51 округ - Олександр Ковальов (самовисуванець)

Житомирська область

  • 62 округ - Ігор Герасименко ("Слуга народу")

Закарпатська область

  • 71 округ - Валерій Лунченко (самовисуванець)

Нагадаємо, раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук завила, що вибори до Ради 2019 року визнані такими, що відбулися, інцидентів, які могли б поставити під сумнів результати парламентської виборчої кампанії, не було.

Зазначимо, ЦВК опрацювала вже більше 50% електронних протоколів. За їх результатами, лідирує "Слуга народу" (42,44%). Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" - 12,87% і "Європейська солідарність" - за неї проголосували 8,65%. Четверте і п'яте місце займають "Батьківщина" з 8,02% і "Голос" (6,39%). Ці п'ять, за попередніми даними, проходять у Раду дев'ятого скликання.

Відзначимо, сьогодні заступник глави Національної поліції Олександр Фацевіч заявив, що для супроводу бюлетенів залучать поліцейський спецназ. За його словами, ці запобіжні заходи викликані необхідністю запобігти можливим провокаціям.

 

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