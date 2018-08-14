Обвал мосту в Італії стався сьогодні, 14 серпня

Кількість жертв обвалу мосту в Італії зросла до 22 осіб. Про це з посиланням на інформацію рятувальників повідомляє місцеве видання ilsecoloxix.it.

Як повідомляється, в останньому офіційному звіті рятувальників йдеться про 22 людей, які загинули в результаті обвалення морендіанського мосту.

Genova, crollato il ponte Morandi Una lunga parte del viadotto Morandi, su cui corre l autostrada A10, è crollato, precipitando per circa 100 metri https://larep.it/2BbGFrH Опубліковано la Repubblica Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Крім того, місцева поліція радить автомобілістам об'їжджати район, де стався обвал.

VIDEO: 22 have been killed, Italy's deputy transport minister said, after a section of a viaduct on the A10 motorway in #Genoa, northern Italy, collapsed with cars and trucks trapped beneath #Morandibridge pic.twitter.com/MlH7FovN9f — AFP news agency (@AFP) August 14, 2018

Фото: обвал мосту в Італії (twitter.com/poliziadistato)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про 20 жертв обвалу моста в Італії. Також повідомлялося, що під час обвалення на мосту знаходилося не менше десятка автомобілів. Ймовірною причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій.

Обвал мосту стався сьогодні, 14 серпня 2018 року, в італійській Генуї. За словами міністра транспорту Італії Данило Тонінеллі, аварія стала "великою трагедією" для країни. Крім того, Тонінеллі заявив, що направляється на місце події.

На даний момент не відомо, чи є серед загиблих і постраждалих українці. Консул України в Мілані підтримує контакт з місцевою поліцією.