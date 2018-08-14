Обвал мосту в Італії: щонайменше 9 поранених у критичному стані

Також в результаті обвалу мосту в Італії загинув 9-річний хлопчик

Щонайменше дев'ять осіб, постраждалих в результаті обвалення моста в Італії, знаходяться в критичному стані. Про це повідомляє місцеве видання ilsecoloxix.it.

Як повідомляється, зокрема, у критичному стані перебуває 40-річна жінка з Трієста, її доставили в лікарню в Галльеру. Ще один постраждалий у критичному стані доставлений в лікарню Сан-Мартіно.

"Щонайменше 9 поранених з серйозними травмами", - йдеться в повідомленні.

Genova, crollato il ponte Morandi Una lunga parte del viadotto Morandi, su cui corre l autostrada A10, è crollato, precipitando per circa 100 metri https://larep.it/2BbGFrH Опубліковано la Repubblica Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Також зазначається, що місцева влада підтвердила, що в результаті обвалу мосту загинув 9-річний хлопчик, який був у машині, розбитій віадуком.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті обвалу мосту в Італії загинули 22 людини, про кількість постраждалих не повідомлялося. На даний момент не відомо, чи є українці серед загиблих або поранених. Український консул в Мілані підтримує зв'язок з місцевою поліцією. Місцева поліція радить автомобілістам об'їжджати район, де стався обвал. Ймовірною причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій.