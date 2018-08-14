Обвал моста в Генуї: консул України підтримує контакт з поліцією Італії

Через обвал моста в Генуї наразі відомо про десятки загиблих та постраждалих

У зв'язку з обвалом мосту в Генуї (Італія) консул України підтримує оперативний контакт з місцевою поліцією. Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

Як зазначається, через обвал моста в Генуї наразі відомо про десятки загиблих та постраждалих.

"Обвал моста в Генуї. Десятки загиблих і постраждалих. Консул України в Мілані підтримує оперативний контакт з поліцією. Телефон "гарячої лінії" +39 348 725 4038, "гаряча лінія" МЗС +38 044 238 16 57", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, обвал мосту стався сьогодні, 14 серпня, на півночі Італії в місті Генуя в області Лігурія. У момент обвалення на мосту знаходилося багато автомобілів. Також зазначалося, що ймовірною причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок обвалу моста в Генуї загинули щонайменше 20 осіб. Крім того, під час обвалення на мосту знаходилося не менше десятка автомобілів. Міністр транспорту Італії Данило Тонінеллі відправився на місце аварії.