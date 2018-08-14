Обвал мосту в Італії: всі подробиці

Від обвалу моста в Італії постраждало кілька десятків людей і автомобілів

Обвал мосту в Італії стався 14 серпня. Автомобільний віадук обрушився в Генуї, через що під завалами опинилася велика кількість транспортних засобів. Все, що відомо про катастрофу в Італії, дані про загиблих і постраждалих, фото і відео з місця події - в матеріалі РБК-Україна.

Обвал мосту в Генуї: подробиці

Катастрофа сталася близько полудня 14 серпня в місті Генуя. Міст "Моранді" висотою 50 метрів, по якому проходила автомагістраль А10, частково обрушився.

Фото: Обвал мосту в Генуї (twitter.com/poliziadistato, BeckyBluepuff, RoelantSiekman, anathema_FPE, crofin67, followalexcam)

В той час по віадуку проїздила велика кількість автомобілів. Ділянка моста, що обвалилася, разом з машинами впала на залізничну колію і складські приміщення.

Момент обвалу моста в Генуї (YouTube / Rete7.it)

Серед можливих причин обвалення називають ослаблення несучих конструкцій. За останні роки опору моста неодноразово ремонтували. Під час аварії в місті йшла злива зі шквальним вітром, тому очевидці стверджують, що обвал мосту в Генуї стався відразу ж після удару блискавки, повідомляє італійське агентство ANSA.

Жертви обвалу моста в Італії

На місце події виїхали десятки машин швидкої допомоги і рятувальники, які відразу ж приступили до розбору завалів і вилучення постраждалих з покручених авто. Також були залучені медичні веротолети і спеціально навчені собаки.

У міністерстві внутренних справ Італії повідомили, що в результаті обвалу моста в Генуї на півночі країни загинуло близько 30 осіб, велика кількість постраждалих отримали серйозні поранення, повідомляє Reuters.

Рятувальники розбирають завали після обвалення моста (YouTube / La Repubblica)

Дев'ять осіб перебувають у важкому стані. Про це йдеться на сайті місцевого видання ilsecoloxix.it. Так, в критичному стані перебуває 40-річна жінка з Трієста, її доставили в лікарню в Галльера. Ще один потерпілий в критичному стані доставлений в лікарню Сан-Мартіно. Влада підтвердила і смерть 9-річного хлопчика. Він загинув в автомобілі, розбитому віадуком.

Інформації про загиблих і постраждалих українців в результаті обвалу моста в Генуї немає. Консул підтримує оперативний контакт з місцевою поліцією.