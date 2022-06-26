"Спостерігали, гарно!" Стало відомо про "напуття" льотчикам РФ, які сьогодні вирушали обстрілювати Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Беларускі Гаюн ".

"Спостерігали, гарно! М'якої посадки", - сказав диспетчер пілотам бомбардувальників ВКС РФ, які запускали ракети по Україні з території Білорусі в неділю, 26 червня.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду. Всі подробиці про ракетний удар по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, буквально нещодавно у Києві пролунали нові вибухи. Повідомляється, що обстріл Києва може тривати цілий день.

Також у Черкасах вранці 26 червня пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, російська ракета сьогодні вранці вкотре пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

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