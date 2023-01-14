Найдем всех причастных к этому террору: Зеленский об обстреле дома в Днепре

Все причастные к ракетному удару по жилому дому в городе Днепр в субботу, 14 января, должны быть наказаны. Мир должен остановить русский террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

По словам президента, на месте происшествий работают спасатели, они будут всю ночь разбирать завалы.

"Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", - написал Зеленский.

По состоянию на 18.28 стало известно, что в результате попадания ракеты в жилой дом пострадали семь детей. Все они находятся в больнице. Самому младшему пострадавшему - три года. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем Telegram .

"В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней россияне оборвали", - написал он