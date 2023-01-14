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Число жертв в Днепре продолжает расти, - Резниченко

Новина українською →
Днепр, Суббота 14 января 2023 23:12
Число жертв в Днепре продолжает расти, - Резниченко Фото: количество погибших в Днепре выросло до 12 человек (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновский

Число жертв от удара по многоэтажке в Днепре возросло до 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Так, он сообщил, что по состоянию на 23:02 из-под завалов извлечены 12 тел жителей.

"Уже 12 невинных жизней унесла российская ракета…", - написал глава ОВА.

Напомним, 14 января россияне во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, пока количество раненых перевалило за полсотни человек.

В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

В настоящее время в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. В результате удара погибли пятеро жителей.

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