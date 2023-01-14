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Количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни

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Днепр, Суббота 14 января 2023 20:02
Количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни Фото: количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 января, россияне во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, количество раненых перевалило за полсотни человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВД Валентина Резниченко в Telegram.

По словам Резниченко, количество раненых в результате попадания российской ракеты в днепровскую многоэтажку достигло уже более полусотни человек. Он сказал, что в настоящее время ранены 60 человек, 12 из них - дети.

"Спасательная операция продолжается", – заявил глава ОВА.

Напомним, в результате российских обстрелов в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

В настоящее время в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. В результате удара погибли пятеро жителей.

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