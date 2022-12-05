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Взрывы на российском аэродроме "Дягилево": появился спутниковый снимок последствий

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Понедельник 05 декабря 2022 20:52
Взрывы на российском аэродроме "Дягилево": появился спутниковый снимок последствий Иллюстративное фото: в сети показали последствия взрыва на аэродроме Дягилево (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети появился первый спутниковый снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево", который находится в Рязанской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего сотрудника Исследовательского института внешней политики в США Роба Ли в Twitter.

Он обнародовал снимок, на котором можно заметить место взрыва возле российского бомбардировщика Ту-22М3. Вероятно, самолет получил повреждения.

Взрывы на российском аэродроме &quot;Дягилево&quot;: появился спутниковый снимок последствийФото: спутниковый снимок последствий взрыва на аэродроме "Дягилево" (twitter.com/RALee85)

Ли утверждает, что бомбардировщик был вооружен ракетами Х-22 в момент, когда произошел взрыв.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о падении беспилотника на аэродроме в Саратовской области, а также о взрывах на аэродроме под Рязанью.

После этого в Минобороны РФ заявили, что по аэродромам, где базируется стратегическая авиация, якобы ударили беспилотниками.

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