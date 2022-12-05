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ГУР о взрывах на аэродромах России: Очередной признак деградации их военной инфраструктуры

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Понедельник 05 декабря 2022 23:45
ГУР о взрывах на аэродромах России: Очередной признак деградации их военной инфраструктуры Фото: Взрывы на аэродромах России 5 декабря (Maxar)
Автор: Олег Васкив

Подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно. Такая информация станет известна только после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Однако любые инциденты на военных объектах, из которых российские оккупанты бомбят нашу страну, - это всегда хорошие новости.

"За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события - очередной признак деградации их, в том числе и военной, инфраструктуры", - отметил Юсов.

Кроме этого, представитель ГУР добавил, что остальное Украина "не может ни подтвердить, ни опровергнуть".

Напомним, появился снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево" в Рязанской области.

Впоследствии обнародовали и спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ.

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