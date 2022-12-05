ГУР о взрывах на аэродромах России: Очередной признак деградации их военной инфраструктуры

Подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно. Такая информация станет известна только после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Однако любые инциденты на военных объектах, из которых российские оккупанты бомбят нашу страну, - это всегда хорошие новости.

"За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события - очередной признак деградации их, в том числе и военной, инфраструктуры", - отметил Юсов.

Кроме этого, представитель ГУР добавил, что остальное Украина "не может ни подтвердить, ни опровергнуть".