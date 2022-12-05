ГУР о взрывах на аэродромах России: Очередной признак деградации их военной инфраструктуры
Подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно. Такая информация станет известна только после окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
Однако любые инциденты на военных объектах, из которых российские оккупанты бомбят нашу страну, - это всегда хорошие новости.
"За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события - очередной признак деградации их, в том числе и военной, инфраструктуры", - отметил Юсов.
Кроме этого, представитель ГУР добавил, что остальное Украина "не может ни подтвердить, ни опровергнуть".
Напомним, появился снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево" в Рязанской области.
Впоследствии обнародовали и спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ.
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