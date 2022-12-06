ISW о взрывах на авиабазах РФ: Может сорвать кампанию ударов по украинской инфраструктуре

Взрывы на двух стратегических аэродромах в России, произошедших 5 декабря, могут сорвать кампанию Кремля по нанесению массированных ракетных ударов по объектам инфраструктуры и энергосетям Украины.

Об этом говорится в материале аналитиков Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW .

Американские эксперты высказывают мнение, что украинские силы, вероятно, нанесли удары по двум российским стратегическим авиабазам "Энгельс-2" и "Дягилево" 5 декабря, нанеся аэродромам незначительные повреждения и "продемонстрировав способность Украины наносить удары по российским тылам и, возможно, сорвать российскую кампанию ударов по украинской инфраструктуре".

В министерстве обороны РФ, а также ряд блогеров сообщили о том, что украинские силы использовали БПЛА для нанесения ударов по авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области (примерно в 507 километрах от территории Украины) и авиабазе "Дягилево" в Рязанской области (примерно в 724 километрах от территории Украины).

На обеих авиабазах размещены элементы российского флота стратегических бомбардировщиков, которые Россия использовала для нанесения ударов по Украине на протяжении всей войны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что Кремль должен был знать, что "если что-то будет запущено в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета". Тем не менее украинские власти официально пока не взяли на себя ответственность за удары.

Российские источники утверждают, что украинский беспилотник нанес удар по самолету на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области РФ, повредив стратегические бомбардировщики и ракетоносители.

Также источники в РФ рассказывают, что украинский беспилотник уничтожил российский бензовоз на авиабазе "Дягилево" в российской Рязанской области.

Минобороны России заявило, что удар был нанесен преднамеренно по российской дальней авиации.

"Украинские силы, вероятно, стремились сорвать удары РФ по критически важной инфраструктуре Украины и продемонстрировать способность Украины наносить удары по российским стратегическим объектам", - говорится в материале.

Также в ISW отмечают, что гнев по поводу неспособности военных РФ предотвратить украинские удары по российским стратегическим авиабазам на расстоянии более 450 км от украинских позиций перевесил похвалу в адрес последнего раунда ударов по Украине в российском сообществе блогеров.

Российские "военкоры" раскритиковали российские официальные лица за то, что они не предвидели и не предотвратили удары беспилотников по авиабазам "Энгельс-2" и "Дягилево" 5 декабря. Некоторые из них отмечали, что российские военные не защищали авиабазы должным образом, несмотря на то, что "знали, что они были явными целями для украинских ударов".

Несколько известных российских блогеров утверждали, что украинские диверсионно-разведывательные группы должны были нанести удар по авиабазе "Энгельс-2" с территории России, утверждая, что либо украинские ДРГ действуют на территории РФ, либо - если БПЛА были запущены с территории Украины - что Москва находится под угрозой с украинской территории.

Российские блогеры также призвали военных РФ санкционировать массированные ответные удары по Украине и активизировать контртеррористические меры на территории России.

Сообщество "военкоров" жаловалось, что российские военные не учитывают их предложения и игнорируют разведывательные данные из открытых источников (OSINT), и что, если бы российские официальные лица приняли во внимание их предупреждения, два удара по российским военным базам, вероятно, были бы предотвращены.

Некоторые "военкоры" предположили, что удары по авиабазам "Энгельс-2" и "Дягилево" угрожают легитимности России как ядерной державы, поскольку удары повредили самолеты, способные нести несколько ядерных боеприпасов.