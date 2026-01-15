Режим ЧС в энергетике Украины и подозрение Тимошенко: новости за 14 января

Украина вводит режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике, рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, последствия ударов РФ очень тяжелые, как и ухудшение погодных условий. Ремонтные бригады, энергетические компании, спасатели, коммунальщики - сейчас все работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение и отопление.

Юлии Тимошенко вручили подозрение, - САП

Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко вручили подозрение.

Правоохранители подозревают, что нардеп предлагала неправомерную выгоду депутатам из других фракций за голосование "за" или "против" определенных законопроектов.

Рада назначила Федорова министром обороны Украины

Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.

После назначения на должность министра обороны Федоров принял присягу в сессионном зале парламента.

Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, - Bloomberg

Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, поездка может состояться уже в этом месяце, однако планы пока не являются окончательными

Комендантский час в Украине могут отменить: Зеленский назвал условие

В некоторых городах и общинах Украины могут отменить комендантский час. Такое решение возможно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, отметил президент Владимир Зеленский.

По его словам, соответствующие предложения должны представить чиновники Кабмина.