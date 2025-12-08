ua en ru
"Резерв+" сможет предупреждать о повестках: когда заработает новая функция

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 18:11
"Резерв+" сможет предупреждать о повестках: когда заработает новая функция Иллюстративное фото: украинцев будут предупреждать о повестках в "Резерв+" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Елена Чернякова

В приложение "Резерв+" добавят возможность получать уведомления о повестках. Планируется, что такая функция заработает в следующем году.

Об этом на полях форума Digital Defence Forum заявил руководитель главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой, передает корреспондент РБК-Украина.

Изменения в "Резерв+"

"Там (в "Резерв+" - ред.) добавится функция в ближайшее время о том, что вы можете, если вы захотите, нажать на ​​галочку и получать информацию о том, что вам, например, идет повестка или какие-либо сообщения о рассмотрении админдела, если вы нарушаете право воинского учета", - рассказал он.

По словам чиновника, такую функцию добавят по просьбам пользователей. При этом украинцы, которые нарушили правила воинского учета, смогут получить уведомление о наличии штрафа. Функция будет доступна в 2026 году.

Также планируется возможность постановки на воинский учет через "Резерв+" или в автоматическом режиме для молодых украинцев.

Берестовой рассказал, что в приложении улучшат раздел с вакансиями - система будет рекомендовать вакансии в соответствии с умениями конкретного человека. Также можно будет добавлять информацию о себе, чтобы потенциальная служба была более релевантная к умениям.

Планируется и обеспечить справедливое наказание для всех нарушителей правил воинского учета, поскольку банковские карты блокировали только малой части нарушителей.

Изменения в реестре "Оберіг"

Берестовой рассказал, что в реестре военнообязанных "Оберіг" будут автоматизированы процессы, которые касаются последствий наказания за нарушения правил учета.

"Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку ненужных процессов на ТЦК и чтобы они просто управляли информацией, данными, дашбордами и вызывали тех людей и автоматически люди получали наказание, скажем так, последствия, если они не следуют обязанностям военнообязанных", - объяснил он.

Напомним, ранее стало известно, что в документы в приложении "Резерв+" добавят фото владельца.

