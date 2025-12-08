"Резерв+" зможе попереджати про повістки: коли запрацює нова функція

У додаток "Резерв+" додадуть можливість отримувати повідомлення про повістки. Планується, що така функція запрацює наступного року.

Про це на полях форуму Digital Defence Forum заявив керівник головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий, передає кореспондент РБК-Україна .

Зміни в "Резерв+"

"Там (у "Резерв+" - ред.) додасться функція найближчим часом про те, що ви можете, якщо ви захочете, натиснути на галочку й отримувати інформацію про те, що вам, наприклад, іде повістка або будь-які повідомлення про розгляд адмінсправи, якщо ви порушуєте право військового обліку", - розповів він.

За словами чиновника, таку функцію додадуть на прохання користувачів. При цьому українці, які порушили правила військового обліку, зможуть отримати повідомлення про наявність штрафу. Функція буде доступна у 2026 році.

Також планується можливість постановки на військовий облік через "Резерв+" або в автоматичному режимі для молодих українців.

Берестовий розповів, що в застосунку поліпшать розділ із вакансіями - система рекомендуватиме вакансії відповідно до вмінь конкретної людини. Також можна буде додавати інформацію про себе, щоб потенційна служба була більш релевантна до вмінь.

Планується й забезпечити справедливе покарання для всіх порушників правил військового обліку, оскільки банківські картки блокували лише малій частині порушників.

Зміни в реєстрі "Оберіг"

Берестовий розповів, що в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" будуть автоматизовані процеси, які стосуються наслідків покарання за порушення правил обліку.

"Це необхідно для того, щоб зменшити навантаження непотрібних процесів на ТЦК і щоб вони просто управляли інформацією, даними, дашбордами і викликали тих людей і автоматично люди отримували покарання, скажімо так, наслідки, якщо вони не дотримуються обов'язків військовозобов'язаних", - пояснив він.