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В Минобороны ответили, куда не возьмут на работу, если не пройти БОВП

Пятница 17 января 2025 12:12
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В Минобороны ответили, куда не возьмут на работу, если не пройти БОВП Иллюстративное фото: украинский военный (facebook.com/118ombr_loc)
Автор: Наталья Кава

Граждане, которые хотят трудоустроиться в государственную службу, органы местного самоуправления, а также в органы прокуратуры должны обязательно пройти базовую военную подготовку.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в эфире национального телемарафона.

По его словам, если гражданин не прошел БОВП, то согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", он должен пройти базовую военную службу. Граждане Украины, которые не являются соискателями образования сегодня, могут пройти эту базовую подготовку самостоятельно в центрах национального сопротивления при местных органах самоуправления.

"Хочу также подчеркнуть, что граждане Украины, то есть студенты-соискатели образования высших учебных заведений, которые по состоянию здоровья являются пригодными к военной службе, которые не сдали экзаменационные экзамены, получили оценку "неудовлетворительно", или отказались принимать военную присягу, они не смогут проходить обучение в вузах в будущем и обязаны пройти базовую военную службу", - рассказал он.

Стоит напомнить, что с 1 сентября 2025 года стартует базовая общевойсковая подготовка для студентов. Участие в программе будет обязательным для мужчин и добровольным для женщин, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования.

РБК-Украина рассказывало, что предусматривает законопроект о базовой общевойсковой подготовке, который подписал президент.

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