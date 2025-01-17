Базовую военную подготовку будут проходить все студенты, но для женщин свои правила
В Украине вводят базовую общевоенную подготовку для студентов и слушателей высших учебных заведений. Она будет состоять из теоретического и практического курсов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника в эфире телемарафона и Министерство обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной Радой, который вносит изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. Нововведения касаются порядка принятия граждан на воинский учет и их медицинского обследования во время базовой общевоенной подготовки.
Мельник объясняет, что базовая военная подготовка станет обязательной для студентов и слушателей высших учебных заведений, независимо от пола. Она будет состоять из двух частей: теоретического курса, который будет внедряться на первых курсах университетов, и практического обучения.
Практическая часть будет обязательной для мужчин и будет проходить в учебных центрах. Женщины смогут присоединиться к практической подготовке добровольно, если они станут на воинский учет в территориальных центрах комплектования.
Как будет происходить подготовка
В Министерстве обороны отмечают, что с сентября 2025 года студенты высших учебных заведений Украины начнут прохождение базовой общевоенной подготовки (БОВП), которая будет включать 300 академических часов.
Программа подготовки будет состоять из двух частей:
- теоретический курс (90 академических часов) будет проходить непосредственно в учебных заведениях;
- практический курс (210 академических часов) будут организовывать в учебных частях, центрах Вооруженных сил Украины и других специализированных учреждениях.
В рамках обучения студенты будут получать базовые знания и практические навыки по тактической, разведывательной, психологической подготовке, домедицинской помощи и основам воинской дисциплины. Также участники будут осваивать обращение с оружием.
После завершения программы студенты будут принимать военную присягу, получать сертификат о прохождении БЗВП и военно-учетную специальность.
Напомним, с 1 сентября 2025 года стартует базовая общевойсковая подготовка для студентов. Участие в программе будет обязательным для мужчин и добровольным для женщин, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования. РБК-Украина рассказывало, что предусматривает законопроект о базовой общевоенной подготовке, который подписал президент.
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