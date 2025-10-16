"Резерв+" обновил функции: какие штрафы можно оплатить онлайн
В мобильном приложении "Резерв+" обновили возможности уплаты штрафов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Теперь военнообязанные при необходимости могут:
- загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения;
- загрузить или отправить на Email файл нового постановления;
- просмотреть детали дела и узнать причину отмены постановления.
Кроме того, в расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи в полицию.
"Обновление призвано сделать функцию "Штрафы онлайн" более удобной и информативной", - говорится в сообщении.
Оплата штрафов онлайн
- Штрафы за нарушение воинского учета можно оплатить через мобильное приложение "Резерв+".
- Доступна скидка 50%, если оплатить штраф в течение 20 дней после вынесения постановления.
- Платеж можно осуществить напрямую в приложении после получения постановления.
- После оплаты пользователя автоматически снимают с розыска, а статус в "Резерв+" обновляется.
Как работает алгоритм
Чтобы воспользоваться услугой, нужно загрузить приложение "Резерв+" в App Store или Google Play, авторизоваться и в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения.
В течение трех дней ТЦК и СП рассматривает заявление и направляет постановление.
Как писали ранее, в Украине больше не штрафуют за несвоевременное обновление военно-учетных данных после 16 июля 2025 года - срок админответственности уже истек. Однако штрафы, вынесенные ранее, надо платить. При этом остаются в силе другие наказания - за неявку по повестке и другие нарушения воинского учета.
Напомним, военнообязанные, которые попали в розыск из-за неуплаты штрафа за нарушение правил мобилизации, могут сняться с розыска без уплаты и без суда, если докажут, что не получали повестку.