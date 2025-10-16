ua en ru
"Резерв+" обновил функции: какие штрафы можно оплатить онлайн

Украина, Четверг 16 октября 2025 18:31
"Резерв+" обновил функции: какие штрафы можно оплатить онлайн Фото: в "Резерв+" добавили новые функции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

В мобильном приложении "Резерв+" обновили возможности уплаты штрафов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Теперь военнообязанные при необходимости могут:

  • загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения;
  • загрузить или отправить на Email файл нового постановления;
  • просмотреть детали дела и узнать причину отмены постановления.

Кроме того, в расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи в полицию.

"Обновление призвано сделать функцию "Штрафы онлайн" более удобной и информативной", - говорится в сообщении.

Оплата штрафов онлайн

  • Штрафы за нарушение воинского учета можно оплатить через мобильное приложение "Резерв+".
  • Доступна скидка 50%, если оплатить штраф в течение 20 дней после вынесения постановления.
  • Платеж можно осуществить напрямую в приложении после получения постановления.
  • После оплаты пользователя автоматически снимают с розыска, а статус в "Резерв+" обновляется.

Как работает алгоритм

Чтобы воспользоваться услугой, нужно загрузить приложение "Резерв+" в App Store или Google Play, авторизоваться и в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения.

В течение трех дней ТЦК и СП рассматривает заявление и направляет постановление.

Как писали ранее, в Украине больше не штрафуют за несвоевременное обновление военно-учетных данных после 16 июля 2025 года - срок админответственности уже истек. Однако штрафы, вынесенные ранее, надо платить. При этом остаются в силе другие наказания - за неявку по повестке и другие нарушения воинского учета.

Напомним, военнообязанные, которые попали в розыск из-за неуплаты штрафа за нарушение правил мобилизации, могут сняться с розыска без уплаты и без суда, если докажут, что не получали повестку.

