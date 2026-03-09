В "Резерв+" появилась новая отметка в документах: стоит ли волноваться, если она есть

В ведомстве отмечают, что такая специальность присваивается военнообязанным, которые не имеют предварительной военной подготовки.

Для чего появилась отметка

В ТЦК объяснили, что введение отметки ВОС-999 предусмотрено приказом Министерство обороны Украины №317, принятым на основании статьи 39 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Такие данные нужны государству для оценки количества военнообязанных, которые в случае призыва по мобилизации должны пройти базовую общевойсковую подготовку.

Нужно ли что-то делать пользователям

В Минобороны отмечают, что появление отметки ВОС-999 в приложении не требует от пользователей никаких дополнительных действий. Также она не является основанием для штрафов или других ограничений.

В ТЦК уточнили, что информация носит лишь учетный характер и используется для понимания количества людей, которые могут нуждаться в базовой военной подготовке в случае мобилизации.

Когда нужно обратиться в ТЦК

В то же время в ведомстве отметили, что если военнообязанный фактически имеет другую военно-учетную специальность или проходил службу, обучение или сборы, эти данные следует обновить.

Изменить информацию можно:

обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

или через приложение "Резерв+".

В ТЦК отмечают, что, как и любые другие учетные данные, информацию нужно обновлять, если она не соответствует действительности.