Общество Образование Деньги Изменения

В "Резерв+" появилась новая отметка в документах: стоит ли волноваться, если она есть

13:26 09.03.2026 Пн
2 мин
В каких случаях данные все же придется обновить?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Когда у "Резерв+" может появиться пометка "ВОС-999"? (Виталий Носач, РБК-Украина)

В приложении "Резерв+" в электронном военно-учетном документе многих пользователей появилась отметка "ВОС-999". Она означает военно-учетную специальность для лиц, которые не проходили военную службу или учебные сборы.

В ведомстве отмечают, что такая специальность присваивается военнообязанным, которые не имеют предварительной военной подготовки.

Для чего появилась отметка

В ТЦК объяснили, что введение отметки ВОС-999 предусмотрено приказом Министерство обороны Украины №317, принятым на основании статьи 39 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Такие данные нужны государству для оценки количества военнообязанных, которые в случае призыва по мобилизации должны пройти базовую общевойсковую подготовку.

Нужно ли что-то делать пользователям

В Минобороны отмечают, что появление отметки ВОС-999 в приложении не требует от пользователей никаких дополнительных действий. Также она не является основанием для штрафов или других ограничений.

В ТЦК уточнили, что информация носит лишь учетный характер и используется для понимания количества людей, которые могут нуждаться в базовой военной подготовке в случае мобилизации.

Когда нужно обратиться в ТЦК

В то же время в ведомстве отметили, что если военнообязанный фактически имеет другую военно-учетную специальность или проходил службу, обучение или сборы, эти данные следует обновить.

Изменить информацию можно:

  • обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
  • или через приложение "Резерв+".

В ТЦК отмечают, что, как и любые другие учетные данные, информацию нужно обновлять, если она не соответствует действительности.

Ранее РБК-Украина писало о запуске новой функции в приложении "Резерв+", которая позволяет впервые стать на воинский учет онлайн. Теперь призывники и военнообязанные мужчины с биометрическими документами могут оформить учет через смартфон без посещения ТЦК и прохождения медкомиссии, даже находясь за границей.

Также мы рассказывали, что в Украине до 31 июля продолжается постановка на воинский учет юношей, которым в 2026 году исполняется 17 лет (2009 года рождения). Встать на учет можно онлайн через приложение "Резерв+" или лично в ТЦК, а несвоевременная постановка может повлечь административную ответственность.

