Военный учет в 17 лет: за что юношам грозит штраф до 25 тысяч гривен
С 1 января в Украине продолжается постановка на военный учет юношей, которым в 2026-м исполняется 17 лет. Процедура является обязательной и продлится до 31 июля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовского областного ТЦК и СП в Facebook.
Когда и кому нужно становиться на военный учет
Ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в текущем году исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников. В этом году это касается парней 2009 года рождения.
Данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Как можно стать на военный учет
Постановка на учет возможна двумя способами:
- онлайн - через электронную идентификацию в приложении "Резерв+" (электронный кабинет призывника);
- лично - во время посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Какие документы нужны при личном визите
При обращении в ТЦК и СП необходимо предоставить:
- паспорт гражданина Украины;
- выписку из реестра территориальной громады;
- справку ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);
- свидетельство о рождении;
- документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
- документ об образовании с приложениями;
- справку с места учебы или работы (при наличии);
- четыре фотографии 35×45 мм без головного убора;
- другие документы - при необходимости.
Нужно ли проходить ВВК
При постановке на военный учет проходить военно-врачебную комиссию не нужно. Медицинский осмотр станет обязательным позже - перед направлением на базовую военную службу или началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.
Кто не подлежит постановке на учет
На военный учет не берутся только юноши, которые:
- отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;
- находятся под действием принудительных мер медицинского характера.
Что делать, если не стал на учет вовремя
Юноши, которые не стали на военный учет в установленные сроки, обязаны лично обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания и подать необходимые документы.
Несвоевременная постановка на учет или нарушение правил военного учета влечет за собой административную ответственность.
Когда задержка считается уважительной
Освобождение от ответственности возможно при наличии документально подтвержденных причин, в частности:
- проблем со здоровьем;
- стихийных бедствий или чрезвычайных обстоятельств;
- пребывания или проживания на временно оккупированной территории или в районе боевых действий.
В таких случаях задержка постановки на учет считается оправданной.
Изменения в постановке на военный учет
Недавно правительство приняло постановление №1632, которым утвердило порядок реализации экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Таким образом процедура постановки на учет стала проще.
Согласно изменениям, юношам, достигшим 17-летнего возраста, больше не нужно лично посещать ТЦК и проходить военно-врачебную комиссию для постановки на воинский учет, которая традиционно проводится ежегодно с 1 января по 31 июля.