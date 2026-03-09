UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В "Резерв+" з’явилася нова відмітка в документах: чи варто хвилюватися, якщо вона є

13:26 09.03.2026 Пн
2 хв
У яких випадках дані все ж доведеться оновити?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Коли у "Резерв+" може з'явитися позначка "ВОС-999"? (Віталій Носач, РБК-Україна)

У застосунку "Резерв+" в електронному військово-обліковому документі багатьох користувачів з’явилася відмітка "ВОС-999". Вона означає військово-облікову спеціальність для осіб, які не проходили військову службу або навчальні збори.

У відомстві зазначають, що така спеціальність присвоюється військовозобов’язаним, які не мають попередньої військової підготовки.

Для чого з’явилася позначка

У ТЦК пояснили, що введення позначки ВОС-999 передбачене наказом Міністерство оборони України №317, ухваленим на підставі статті 39 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Такі дані потрібні державі для оцінки кількості військовозобов’язаних, які у разі призову під час мобілізації повинні пройти базову загальновійськову підготовку.

Чи потрібно щось робити користувачам

У Міноборони наголошують, що поява позначки ВОС-999 у застосунку не вимагає від користувачів жодних додаткових дій. Також вона не є підставою для штрафів або інших обмежень.

У ТЦК уточнили, що інформація має лише обліковий характер і використовується для розуміння кількості людей, які можуть потребувати базової військової підготовки у разі мобілізації.

Коли потрібно звернутися до ТЦК

Водночас у відомстві зазначили, що якщо військовозобов’язаний фактично має іншу військово-облікову спеціальність або проходив службу, навчання чи збори, ці дані варто оновити.

Змінити інформацію можна:

  • звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • або через застосунок "Резерв+".

У ТЦК наголошують, що, як і будь-які інші облікові дані, інформацію потрібно оновлювати, якщо вона не відповідає дійсності.

Раніше РБК-Україна писало про запуск нової функції в застосунку "Резерв+", яка дозволяє вперше стати на військовий облік онлайн. Тепер призовники та військовозобов’язані чоловіки з біометричними документами можуть оформити облік через смартфон без відвідування ТЦК і проходження медкомісії, навіть перебуваючи за кордоном.

Також ми розповідали, що в Україні до 31 липня триває взяття на військовий облік юнаків, яким у 2026 році виповнюється 17 років (2009 року народження). Стати на облік можна онлайн через застосунок "Резерв+" або особисто в ТЦК, а несвоєчасна постановка може тягнути адміністративну відповідальність.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Мобілізація в УкраїніВійськовий облік