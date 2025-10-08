ua en ru
В "Резерв+" временно отключат важные услуги: в чем причина

Среда 08 октября 2025 17:03
В "Резерв+" временно отключат важные услуги: в чем причина Фото: у "Резерв+" 9 октября временно отключат важные услуги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В приложении "Резерв+" в ночь на 9 октября не будут доступны услуги. Также там нельзя будет обновить документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

"9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре Оберіг будут продолжаться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить документ", - сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны посоветовали мужчинам заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы он всегда был под рукой.

Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать "Загрузить PDF".

Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Обязателен ли "Резерв+"

Напомним, ранее юрист Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула в комментарии РБК-Украина рассказал, что закон не предусматривает обязательного наличия электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста у всех лиц.

Также в августе стало известно, что в "Резерв+" теперь можно оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.

Если не оплатить штраф за 20 дней, то нарушителю придется платить полную сумму штрафа - 17 тысяч гривен.

