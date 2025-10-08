В "Резерв+" временно отключат важные услуги: в чем причина

В приложении "Резерв+" в ночь на 9 октября не будут доступны услуги. Также там нельзя будет обновить документ.

"9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре Оберіг будут продолжаться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить документ", - сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны посоветовали мужчинам заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы он всегда был под рукой.

Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать "Загрузить PDF".

Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.