У "Резерв+" тимчасово відключать важливі послуги: в чому причина

У застосунку "Резерв+" в ніч на 9 жовтня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram .

"9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ", - повідомили у відомстві.

Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та вибрати "Завантажити PDF".

Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.