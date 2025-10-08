У "Резерв+" тимчасово відключать важливі послуги: в чому причина
У застосунку "Резерв+" в ніч на 9 жовтня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.
"9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ", - повідомили у відомстві.
Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.
Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та вибрати "Завантажити PDF".
Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Чи обов'язковий "Резерв+"
Нагадаємо, раніше юрист Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в коментарі РБК-Україна розповів, що закон не передбачає обов'язкової наявності електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста у всіх осіб.
Також у серпні стало відомо, що в "Резерв+" тепер можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.
Якщо не сплатити штраф за 20 днів, то порушнику доведеться платити повну суму штрафу - 17 тисяч гривень.