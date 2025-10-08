ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У "Резерв+" тимчасово відключать важливі послуги: в чому причина

Середа 08 жовтня 2025 17:03
UA EN RU
У "Резерв+" тимчасово відключать важливі послуги: в чому причина Фото: у "Резерв+" 9 жовтня тимчасово відключать важливі послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У застосунку "Резерв+" в ніч на 9 жовтня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

"9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ", - повідомили у відомстві.

Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та вибрати "Завантажити PDF".

Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Чи обов'язковий "Резерв+"

Нагадаємо, раніше юрист Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в коментарі РБК-Україна розповів, що закон не передбачає обов'язкової наявності електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста у всіх осіб.

Також у серпні стало відомо, що в "Резерв+" тепер можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Якщо не сплатити штраф за 20 днів, то порушнику доведеться платити повну суму штрафу - 17 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Призов до армії Мобілізація в Україні
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи