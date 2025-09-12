В "Резерв+" временно отключат важные услуги: когда именно

"13 сентября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" планируются технические работы. В настоящее время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ", - отметили в ведомстве.

Также в Минобороны посоветовали мужчинам заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы он всегда был под рукой.

Для этого необходимо на главном экране приложения нажмать три точки и выбрать "Загрузить PDF".