У "Резерв+" тимчасово відключать важливі послуги: коли саме

Ілюстративне фото: у "Резерв+" тимчасово відключать можливість отримання послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У застосунку "Резерв+" в ніч на 13 вересня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

"13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" плануються технічні роботи. На цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги або оновити документ", - зазначили у відомстві.

Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.

Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути три крапки та обрати "Завантажити PDF".

"Резерв+" обов'язковий чи ні

Нагадаємо, раніше юрист Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в коментарі РБК-Україна розповів, що закон не передбачає обов'язкової наявності електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста у всіх осіб.

Також 20 серпня стало відомо, що в "Резерв+" тепер можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Якщо не сплатити штраф за 20 днів, то порушнику доведеться платити повну суму штрафу - 17 тисяч гривень.

