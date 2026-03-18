Кабмин изменил правила работы "Армия+": какие документы станут цифровыми

19:35 18.03.2026 Ср
2 мин
Кабмин превращает бумажную бюрократию в несколько кликов в приложении
aimg Сергей Козачук
Фото: новые функции "Армия+" и "Резерв+" (mod.gov.ua)

Кабинет министров Украины расширил функционал мобильных приложений "Армия+" и "Резерв+". Отныне военнослужащие и военнообязанные будут иметь доступ к расширенным данным о службе, результатам ВВК и новым цифровым услугам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

Читайте также: Ждать 72 часа не придется: продление брони от мобилизации в "Дії" ускорили втрое

Что изменится в приложениях

По словам Гончаренко, согласно принятому постановлению, в цифровых сервисах будут отображаться не только военно-учетные документы, но и дополнительная информация о пользователях.

В частности, в электронном кабинете военнослужащего появится доступ к..:

  • постановлениям военно-врачебной экспертизы (результатам ВВК);
  • данным о служебном положении, поощрениях и взысканиях;
  • другим сведениям о прохождении военной службы.

Также предусмотрено подключение приложений к Государственному реестру военнослужащих.

Кабмин изменил правила работы &quot;Армия+&quot;: какие документы станут цифровымиФото: Кабинет министров Украины расширил функционал мобильных приложений "Армия+" и "Резерв+" (t.me/oleksiihoncharenko)

Новые функции и контент

Кроме служебных данных, пользователи получат доступ к мультимедийному и учебному контенту, включая тесты и игры.

Важным нововведением стала возможность получения квалифицированных электронных доверительных услуг. Это позволит подписывать документы удаленной подписью без личного присутствия.

Также постановление расширяет права военных на обращение - теперь они смогут через цифровые платформы обращаться в уполномоченные органы для защиты своих прав в случае их нарушения.

Изменения в воинском учете и бронировании

Напомним, недавно Кабинет министров внес ряд других важных изменений в правила мобилизации и цифрового учета. Теперь в некоторых случаях военнообязанным не придется ждать решения до 72 часов.

Также правительство урегулировало вопрос бронирования для лиц, находящихся в розыске. РБК-Украина писало, кто и как теперь может получить бронь несмотря на статус в системе "Оберіг".

Кроме того, был расширен перечень предприятий, имеющих право на бронирование сотрудников. В список критически важных объектов вошли новые категории бизнеса, что позволит им более стабильно работать в условиях военного положения.

Больше по теме:
Украина Дия
Новости
Будет ли миссия ЕС на "Дружбу": в МИД дали четкий ответ
Будет ли миссия ЕС на "Дружбу": в МИД дали четкий ответ
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО