Рейтинг Трампа в США скатился к минимуму за весь его срок: Reuters назвало причину

Рейтинг главы Белого дома Дональда Трампа в США упал до минимума за весь его второй срок. Речь идет о 38% поддержки среди американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Reuters/Ipsos.

Издание отмечает, что нынешний рейтинг Трампа является самым низким показателем с момента его возвращения к власти, поскольку американцы недовольны его действиями относительно высокой стоимости жизни и расследованием дела покойного осужденного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна.

Трамп и дело Эпштейна

Палата представителей, контролируемая республиканцами, во вторник приняла закон, который обязывает Министерство юстиции обнародовать файлы по Эпштейну. Трамп месяцами выступал против этого шага, тогда как одна из его ближайших сторонниц в Конгрессе, представительница Марджори Тейлор Грин, превратилась в жесткого критика из-за его сопротивления.

Глава Белого дома изменил свою позицию в воскресенье, поскольку законодатели готовились двигаться вперед без него.

Лишь 20% американцев, включая лишь 44% республиканцев, одобряют то, как президент США справился с делом Эпштейна. Около 70% респондентов заявили, что правительство скрывает информацию о клиентах Эпштейна.

Темпы инфляции в США - одна из причин падения рейтинга

"Все зависит от цен. Люди в ярости, когда выходят и тратят деньги в продуктовом магазине, и они не могут поверить, сколько они тратят", сказал Дуг Хэй, республиканский политический стратег.

Итак, только 26% американцев говорят, что их лидер хорошо справляется с управлением стоимостью жизни, по сравнению с 29% в начале этого месяца. Reuters утверждает, что темпы инфляции в США остаются высокими по историческим стандартам с момента вступления Трампа в должность во второй раз.

Потребительские цены в Штатах выросли на 3% за 12 месяцев до сентября, даже несмотря на ослабление рынка труда. Около 65% респондентов, включая каждого третьего республиканца, не одобряют действия президента США по стоимости жизни.

Отмечается, что фирменным шагом Трампа в экономической политике было повышение налогов на импортные товары для поддержки американского производства, но многие экономисты считают, что эта политика привела к росту цен.

Выражая разочарование общественным восприятием его действий в экономике, Трамп на прошлой неделе уменьшил импортные пошлины на кофе, говядину, бананы и другие основные товары.