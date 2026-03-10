ua en ru
Рейтинг Трампа существенно упал: что показал новый опрос

09:23 10.03.2026 Вт
2 мин
Сколько американцев поддерживают войну на Ближнем Востоке?
aimg Константин Широкун
Рейтинг Трампа существенно упал: что показал новый опрос Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Рейтинг поддержки деятельности президента Дональда Трампа в США заметно снизился по сравнению с мартом прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Читайте также: Рейтинг Трампа в США скатился до минимума за весь его срок: Reuters назвало причину

Отмечается, что около 44% респондентов заявили, что полностью или скорее поддерживают то, как президент Трамп выполняет свои обязанности. Это на три процентных пункта меньше, чем в марте 2025 года, когда уровень поддержки составлял 47%.

В то же время 54% опрошенных сообщили, что полностью или скорее не одобряют деятельность Трампа на посту президента. Для сравнения, год назад этот показатель был ниже - 51%.

Относительно отдельных направлений политики:

  • 53% респондентов положительно оценивают действия президента в сфере безопасности границ;
  • 44% поддерживают его иммиграционную политику;
  • 41% одобряют операцию против Ирана.

Вместе с тем результаты опроса показывают, что поддержка операции против Ирана значительно ниже - всего 27%.

Опрос проводился с 27 февраля по 3 марта среди 1000 зарегистрированных избирателей. Вероятная статистическая погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Напомним, предыдущий опрос Reuters/Ipsos в ноябре прошлого года показал, что рейтинг Трампа является самым низким показателем с момента его возвращения к власти, поскольку американцы недовольны его действиями относительно высокой стоимости жизни и расследованием дела покойного осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Кроме того, ранее сообщалось, что почти половина европейцев (48% опрошенных) считают президента США "врагом Европы". Самые высокие показатели зафиксированы в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие - в Хорватии (37%) и Польше (19%).

