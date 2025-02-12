Reuters выяснило, кто может быть посланником Путина на переговорах с Трампом

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, которому выдали американца Марка Фогеля из российской тюрьмы, заявил, что в переговорах участвовали наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и "джентльмен из России, по имени Кирилл".

По данным Reuters, речь идет о главе российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве. Бывший банкир также сыграл определенную роль в ранних контактах между Москвой и командой Трампа еще в 2016 году.

Также Дмитриев участвовал в освобождении американского инвестиционного банкира Майкла Калви из российской тюрьмы в 2019 году. Он называл Калви профессиональным инвестором и лично за него ручался.