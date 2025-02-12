Reuters выяснило, кто может быть посланником Путина на переговорах с Трампом

Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может быть так называемым связным в переговорах между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, которому выдали американца Марка Фогеля из российской тюрьмы, заявил, что в переговорах участвовали наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и "джентльмен из России, по имени Кирилл".
По данным Reuters, речь идет о главе российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве. Бывший банкир также сыграл определенную роль в ранних контактах между Москвой и командой Трампа еще в 2016 году.
Также Дмитриев участвовал в освобождении американского инвестиционного банкира Майкла Калви из российской тюрьмы в 2019 году. Он называл Калви профессиональным инвестором и лично за него ручался.
Напомним, что вчера, во вторник, 11 февраля, Россия освободила из тюрьмы учителя-американца Марка Фогеля. Его обменяли на киберпреступника Александра Винника.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после этого обмена выразил надежду, что освобождение Москвой американца ознаменует "начало отношений", которые положат конец войне в Украине.
По словам министра обороны США Пита Гегсета, власти США намерены снизить цены на энергоносители, за счет которых Россия финансирует войну против Украины. Вероятно, это поможет усадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.
Напомним также, что ранее Трамп заявил о том, что он введет санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин откажется от мирных переговоров с Украиной.
При этом спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог подчеркивал, что американский лидер готов "удвоить" антироссийские санкции, чтобы положить конец войне.
Также Кэллог предполагал, что если снизить цену нефти до 45 долларов за баррель, Россия может пойти на переговоры о прекращении войны.
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