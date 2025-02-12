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Трамп видит в освобождении Россией Фогеля шанс на окончание войны в Украине

Среда 12 февраля 2025 00:50
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Трамп видит в освобождении Россией Фогеля шанс на окончание войны в Украине Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник, 11 февраля, Россия освободила из тюрьмы учителя-американца Марка Фогеля, который ныне отправляется в США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что освобождение Москвой американца ознаменует "начало отношений", которые положат конец войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde и Politico.

"Россия обращалась с нами очень хорошо. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне", - сказал Трамп журналистам Белом доме через несколько часов после объявления об освобождении Фогеля.

Что известно об освобождении и кто такой Фогель

Во вторник администрация Трампа объявила о достижении соглашения с Россией об освобождении давнего американского заключенного Марка Фогеля, который сейчас возвращается в Соединенные Штаты.

В своем заявлении советник по нацбезопасности США Майк Волц заявил, что специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и другие советники "договорились об обмене, который служил проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".

Известно, что 63-летний Марк Фогель должен вернулся в США во вторник вечером (в Штатах еще не наступила среда) вместе со Стивом Виткоффом. Он был учителем в американской школе в Москве и в 2021 году его задержали в российской аэропорту по обвинению в хранению небольшого количества марихуаны, которая была прописана ему в США в медицинских целях. После, в 2022 году, его приговорили к 14 годам лишения свободы.

В СМИ добавляют, что пока неясно, кого или что США отдали в обмен на Фогеля.

Прогресс по окончанию войны в Украине

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю Соединенные Штаты добились "огромного прогресса" в переговорах с Москвой и Киевом. По его словам, мирное соглашение может быть заключено.

"Я думаю, что мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с русскими. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет", - сказал он в интервью Fox News.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
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