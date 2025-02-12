ua en ru
Ср, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Глава Пентагона рассказал, как США планируют заставить Путина сесть за стол переговоров

Брюссель, Среда 12 февраля 2025 17:44
UA EN RU
Глава Пентагона рассказал, как США планируют заставить Путина сесть за стол переговоров Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти США намерены снизить цены на энергоносители, за счет которых Россия финансирует войну против Украины. Вероятно, это поможет усадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Как передает РБК-Украина, об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил на заседании в формате "Рамштайн".

Он рассказал, что президент США Дональд Трамп расширяет добычу энергоносителей в США и призывает другие страны последовать его примеру, чтобы обеспечить эффективную дипломатию и снизить цены на нефть и газ, за счет продажи которых Россия может продолжать войну.

"Снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет заставить Россию сесть за стол переговоров", - отметил Хегсет.

Трамп угрожает России санкциями

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что он введет санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин откажется от мирных переговоров с Украиной.

При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог подчеркивал, что американский лидер готов "удвоить" антироссийские санкции, чтобы положить конец войне.

Также Келлог предполагал, что если снизить цену нефти до 45 долларов за баррель, Россия может пойти на переговоры о прекращении войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Пентагон Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
NEWS
Зеленский о "редкоземах": важно защитить, чтобы не досталось бесплатно россиянам
Зеленский о "редкоземах": важно защитить, чтобы не досталось бесплатно россиянам
DAILY
Украина пошла в контратаки? Как меняется ситуация на фронте и что с наступлением России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина пошла в контратаки? Как меняется ситуация на фронте и что с наступлением России