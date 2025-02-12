Глава Пентагона рассказал, как США планируют заставить Путина сесть за стол переговоров

Власти США намерены снизить цены на энергоносители, за счет которых Россия финансирует войну против Украины. Вероятно, это поможет усадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Как передает РБК-Украина , об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил на заседании в формате "Рамштайн".

" Снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет заставить Россию сесть за стол переговоров ", - отметил Хегсет.

Он рассказал, что президент США Дональд Трамп расширяет добычу энергоносителей в США и призывает другие страны последовать его примеру, чтобы обеспечить эффективную дипломатию и снизить цены на нефть и газ, за счет продажи которых Россия может продолжать войну.

Трамп угрожает России санкциями

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что он введет санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин откажется от мирных переговоров с Украиной.

При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог подчеркивал, что американский лидер готов "удвоить" антироссийские санкции, чтобы положить конец войне.

Также Келлог предполагал, что если снизить цену нефти до 45 долларов за баррель, Россия может пойти на переговоры о прекращении войны.

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