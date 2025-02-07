Трамп готов удвоить санкции против РФ, чтобы положить конец войне в Украине, - Келлог
Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы закончить войну в Украине. У Трампа не исключают ужесточения санкций против российского энергетического сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога в комментарии New York Post.
По его словам, применение санкций против РФ на текущий момент оценивается только на тройку по десятибалльной шкале экономического давления. Келлог подчеркнул, что санкции США, нацеленные на прибыльный энергетический сектор России, номинально вдвое выше, но и их есть возможность усилить.
"Действительно можно усилить санкции - особенно последние санкции (касающиеся добычи и экспорта нефти, - ред.)", - сказал Келлог.
Спецпредставитель также отметил, что на прошлой неделе Трамп собрал в Овальном кабинете советников и членов кабинета - от вице-президента Джей Ди Вэнса до министра финансов Скотта Бессента - где, по словам Келлога, обсудили, как использовать все элементы национальной силы США, чтобы положить конец войне в Украине.
Келлог считает, что Украине нужно будет продолжать военное давление на Россию, но при этом раскритиковал стратегию прежней администрации Джо Байдена, который обещал помощь "столько, сколько потребуется".
По его мнению, Россия готова к войне на истощение, о чем, как он отметил, неоднократно доказывала история.
"Это страна, которая была готова потерять и потеряла 700 тысяч (людей, - ред.) в Сталинградской битве за шесть месяцев, и глазом не моргнула", - подчеркнул спецпредставитель президента США.
Поэтому, как считает Келлог, давление на Россию не может быть только военным. Он добавляет, что нужно оказывать экономическое и дипломатическое давление на Москву.
Мирные инициативы Трампа
Стоит напомнить, что после инаугурации президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом заключить соглашение для окончания войны против Украины. Он пригрозил усилением санкций и пошлин в случае, если РФ не закончит войну.
По данным западных СМИ, Трамп якобы поручил спецпредставителю Киту Келлогу закончить войну в Украине за 100 дней. В сети также публиковали якобы "мирные планы" Трампа, однако официально никаких мирных инициатив не было обнародовано.
Кэллог отметил, что посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которые пройдет 14-16 февраля. Он будет говорить о войне в Украине, но подчеркнул, что не будет обнародовать "мирный план". По его словам, это должен сделать Дональд Трамп.
При этом президент Владимир Зеленский отмечает, что официального плана Трампа по прекращению войны в Украине еще нет.
Подробнее о том, что пишут СМИ о позиции США относительно завершения войны в Украине - в материале РБК-Украина.
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