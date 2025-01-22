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Трамп допускает новые санкции против РФ, если Путин не пойдет на переговоры

Среда 22 января 2025 01:32
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Трамп допускает новые санкции против РФ, если Путин не пойдет на переговоры Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, введет новые санкции против России. Это будет в случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине.

Об этом он заявил выступая в Белом доме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и CNN.

В ходе выступления Трамп добавил, что скоро поговорит с Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет.

"Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский хотел бы мира, но для этого нужны двое", - сказал президента США, имея ввиду Путина.

Трамп также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

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