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СМИ выяснили, кого США выдадут России в обмен на Фогеля

Среда 12 февраля 2025 18:50
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СМИ выяснили, кого США выдадут России в обмен на Фогеля Фото: Александр Винник (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США вернут в Россию киберпреступника Александра Винника. Его обменяли на американского учителя Марка Фогеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Как пишет издание, информацию об освобождении из-под заключения Винника раскрыл неназванный американский чиновник.

Он уточнил, что в рамках сделки киберпреступник лишится 100 миллионов долларов своих преступных доходов.

Александр Винник

Александр Винник был задержан в Греции еще в 2017 году. Ему предъявили обвинения в отмывании не менее 4 млрд долларов через биржу BTC-e.Его экстрадировали в США после судов в Греции и Франции.

С 2023 года Винник и его адвокаты открыто заявляли о своей заинтересованности в потенциальном обмене заключенными

В прошлом году киберпреступник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания миллиардов долларов через BTC-e.

Министерство юстиции США утверждает, что под управлением Винника BTC-e обеспечила транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов по всему миру.

Вынесение приговора Виннику в Калифорнии должно было состояться в июне этого года.

Напомним, вчера, 11 февраля, стало известно, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посещал Россию, чтобы забрать оттуда американца Марка Фогеля. Он был приговорен к 14 годам колонии за якобы контрабанду наркотиков.

При этом сегодня, 12 февраля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия освободила Фогеля взамен на "гражданина РФ", который был заключен в США.

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